رئيس صربيا: العالم على شفا كارثة نووية

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم الثلاثاء أن العالم على شفا كارثة نووية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.



وقال فوتشيتش خلال كلمته في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "جمهورية صربيا والشعب الصربي يتعاطفان بشدة ويتشاركان الحزن مع جميع الذين قتلوا في الصراعات الدائرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأحداث المأساوية في الشرق الأوسط وأوكرانيا".



وأضاف: "من غير المقبول أن نتحدث اليوم، في القرن الحادي والعشرين، عن أرقام رهيبة مرتبطة بوفيات الأطفال... يبدو الأمر لا يصدق على الإطلاق، ولكن العالم على شفا كارثة نووية".