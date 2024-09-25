نيبينزيا: كييف في ظل ديكتاتورية زيلينسكي مستعدة للغرق في الدماء ودفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن أوكرانيا في ظل ديكتاتورية فلاديمير زيلينسكي مستعدة لإغراق نفسها في الدماء ودفع العالم إلى هاوية الحرب العالمية الثالثة.

وأوضح نيبينزيا: "لقد أصبحت أوكرانيا، في ظل نظام كييف النازي الجديد، ديكتاتورية شخص واحد، مستعدة للحفاظ على قوتها واللعب بشكل أعمى مع الغرب، ليس فقط لإغراق البلاد بأكملها في الدماء والتضحية بجميع الشباب الأوكرانيين، بل لدفع العالم إلى هاوية الحرب العالمية الثالثة".



وأضاف نيبينزيا أن "كييف بحاجة إلى قبول بأسرع وقت ممكن معايير واقعية لحل طويل الأمد للأزمة، وعدم الانزلاق إلى خطط نصر غير واقعية".

وأكد نيبينزيا: "نأمل ألا يتمكن نظام كييف من تدمير بلاده وشعبه بشكل كامل، وهو قريب بالفعل، وألا يدفع عالمنا إلى هاوية كارثة نووية".

كما لفت نيبينزيا إلى أنه "ينبغي على كييف في أسرع وقت ممكن قبول معايير واقعية للأزمة الأوكرانية، وعدم الانزلاق طوال الوقت لبعض الإنذارات غير الواقعية وخطط النصر وما شابه ذلك".

هذا وأكد رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن ما يسمى بـ "خطة النصر" لفلاديمير زيلينسكي هي مغامرة خطيرة لا يمكن إلا أن تؤدي إلى تفاقم النزاع.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد طرح في شهر يونيو الماضي خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.