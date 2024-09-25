 فرنسا تقرر عدم تحويل محطة طاقة تعمل بالفحم إلى الطاقة الحيوية - بوابة الشروق
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فرنسا تقرر عدم تحويل محطة طاقة تعمل بالفحم إلى الطاقة الحيوية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 3:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 3:22 ص

قررت فرنسا عدم تحويل أحد محطتي الطاقة اللتين تعملان بالفحم لديها إلى محطة طاقة حيوية بمجرد حلول موعد إنهاء استخدام الفحم في 2027.

وأعلنت شركة الطاقة الحكومية (إي دي إف) اليوم الثلاثاء أن المحطة الواقعة في كوردوميه غربي فرنسا ستخرج من الخدمة في 2027، حيث ثبت أن تزويد المحطة بوقود من مخلفات الأخشاب غير واقعي من الناحية التقنية والاقتصادية، لكن يمكن أن يتم استخدام الموقع لإنتاج خطوط أنابيب لمحطات طاقة نووية مستقبلية في فرنسا.

ولم يتضح بعد مستقبل محطة الطاقة الفرنسية الثانية التي تعمل بالفحم، الواقعة في سانت- أفولد قرب الحدود الألمانية في لوران.

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