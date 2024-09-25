رئيس سريلانكا الجديد يحل البرلمان ويحدد موعدا لإجراء انتخابات مبكرة

حل الرئيس الجديد لسريلانكا، أنورا كومارا ديساناياكي، البرلمان في بلاده وحدد موعدا لإجراء انتخابات مبكرة.

ويأمل السياسي الماركسي / 55 عاما / أن تعزز هذه الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع من موقفه وتمكنه من تنفيذ أهدافه السياسية بشكل أفضل. وأعلن عن حل البرلمان في الجريدة الرسمية للحكومة.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في 14 نوفمبر، على أن يجتمع النواب الجدد في 21 نوفمبر.

وأعلنت لجنة الانتخابات الحكومية في سريلانكا يوم الأحد فوز ديساناياكي في الانتخابات الرئاسية. وكانت الانتخابات التي أجريت يوم السبت هي الأولى منذ أن هزت الأزمة المالية البلاد، وهي دولة جزيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة، قبل عامين..

واعتُبرت الانتخابات بمثابة استفتاء على برنامج الإصلاح الذي تبنته الحكومة السابقة لتحقيق استقرار الاقتصاد. وأثارت الأزمة الاقتصادية الكبيرة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.