مصر وقطر تبحثان التعاون في قطاع العمل

التقى السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة، يوم ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ مع الدكتور علي بن صميخ المرى، وزير العمل القطري، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وقطر في الموضوعات المتعلقة بقطاع العمل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، شهد اللقاء استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل، وبحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في هذا القطاع، اتصالاً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور على المستويات كافة.

ونوه السفير عمرو الشربيني، إلى دور الجالية المصرية في قطر، وبما تمثله من جسر لتعزيز أواصر التعاون على المستويين الرسمي والشعبي، في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من حركة متنامية وتبادل لزيارات كبار المسئولين لتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.