الرئيس الفلسطيني يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في نيويورك

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مشـاركته في اجتماعات الدورة الـ 79 للجمـعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

واستعرض عباس، خلال اللقاء، آخر التطورات الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب من كامل قطاع غزة، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية.

وشكر رئيسة المفوضية الأوروبية على الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لفلسطين.

وكان الرئيس عباس، قد وصل مساء الجمعة، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي عباس، يوم غد الخميس، كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة.