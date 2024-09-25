رئيس مدينة دمياط الجديدة يتابع أعمال رفع كفاءة ومعالجة الطريق الساحلي

تفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال رفع كفاءة ومعالجة الطريق الساحلي، والذي يعتبر شريان رئيسي ومهم لسكان المدينة، والمترددين عليها، والبدء في أعمال إعادة التأهيل والمعالجة لطبقة الأسفلت، من خلال استخدام ماكينة FDR.

وأوضح "خلف الله"، في بيان له اليوم الأربعاء، أن تلك الماكينة تعد من المعدات الحديثة المستخدمة في أعمال المعالجة ورفع كفاءة الطرق، والتي تزيد من العمر الافتراضي للطرق لعشرات السنوات، والتغلب على إحدى أهم المشاكل التي تؤثر على الحركة المرورية، وحدوث تلفيات بعدد من القطاعات بالطريق الساحلي، والتي سبق معالجتها لمرات عديدة بالطرق التقليدية وغير المجدية، نظراً لمرور الشاحنات الثقيلة الخارجة من ميناء دمياط، بجانب عملية إحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة دمياط الجديدة.



كما تفقد رئيس الجهاز، أعمال طبقة الأسفلت، وإعادة تأهيل الطرق، وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 75 مليون جنيه، مؤكدًا أن عملية التطوير تشتمل على تطوير جزر، وأرصفة، َزراعة، لإعداد نموذج متكامل لأعمال التطوير بالمنطقة الصناعية، مع الاهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة الصناعية، لدفع عجلة الاستثمار، وتوفير فرص أخرى للمستثمرين، لاستغلال قطع الأراضي الشاغرة بالمنطقة الصناعية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وبحضور المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، ومعاوني رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية.