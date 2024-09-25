ثقة المستهلك الفرنسي الأعلى في سبتمر منذ أوائل 2022

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت نتائج مسح أجراه مكتب الإحصاء الفرنسي (انسي) اليوم الأربعاء، تحسن ثقة المستهلك لأعلى مستوى خلال أكثر من عامين في سبتمبر.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 95 نقطة من 93 في أغسطس. وهذا أعلى مستوى للمؤشر منذ فبراير 2022. غير أن القراءة كانت أقل من المتوسط طويل الأمد البالغ 100 نقطة.

وتحسن رأي الأسر بشأن وضعها المالي الماضي والمستقبلي في سبتمبر. وارتفع مؤشر الوضع المالي الماضي إلى سالب 21 نقطة من سالب 23 نقطة وقفز مؤشر التوقعات إلى سالب 60 نقطة من 9 نقاط.

ومازالت نسبة الأسر التي تعتقد أنه وقت جيد للقيام بعمليات شراء رئيسية أخذة في الزيادة. وسجل المؤشر الموازي سالب 29 نقطة مقابل سالب 30 نقطة قبل شهر.