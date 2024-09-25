ديشامب: باب منتخب فرنسا سيظل مفتوحا أمام فاران

أثنى ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، اليوم الأربعاء، على الخدمات التي قدمها مدافع ريال مدريد الإسباني سابقا ومنتخب فرنسا، رافائيل فاران، لبلاده، مضيفا أنه "فرض نفسه كقائد داخل وخارج الملعب منذ اللحظة الأولى".

وأكد ديشامب في تصريحاته ردا على قرار صاحب ال31 عاما بإسدال الستار على مسيرته "لقد انضم للمنتخب في سن صغير جدا، وعلى الفور نجح في فرض نفسه كقائد ليس داخل الملعب فحسب، ولكن خارجه أيضا، وكان رأيه دائما محل اهتمام واحترام من الجميع".

كما أكد أن "باب المنتخب سيظل مفتوحا دائما" أمام فاران، والذي كان بمثابة "العائلة الثانية بالنسبة له"، مشيرا أيضا إلى أنه سيظل يتذكره دائما "كلاعب يهتم بزملائه في الفريق، وبالجانب الجماعي".

وكان المدافع الفرنسي، اللاعب الأسبق لكل من لانس وريال مدريد ومانشستر يونايتد، قد أعلن اليوم الأربعاء اعتزال كرة القدم بعمر 31 عاما وذلك من خلال رسالة نشرها عبر حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب فاران "يقولون إن الأشياء الجيدة يجب أن يكون لها نهاية. خلال مسيرتي واجهت تحديات كثيرة ونهضت مرارا وتكرارا. كان من المفترض أن يكون هذا مستحيلا. مشاعر رائعة ولحظات مميزة وذكريات ستدوم طوال حياتي. بالتفكير في هذه اللحظات أعلن بفخر وارتياح كبير اعتزالي الرياضة التي نحبها جميعا".

وبدأ اللاعب مسيرته في صفوف ناشئين نادي لانس وشارك لأول مرة وهو بعمر 17 عاما، وسرعان ما انضم لريال مدريد وشيئا فشيئا أصبح أحد اللاعبين الذين لا غنى عنهم بصفوف الفريق.

وعلى مستوى المنتخب الوطني، شارك فاران في 93 مباراة دولية مع منتخب الديوك وكان حاضرا في مونديال روسيا 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.