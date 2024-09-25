طمأن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المصريين على الوضع الصحي في المحافظة، مؤكدًا "استقرار الوضع تماما في قريتي أبو الريش ودراو.. وعدد حالات الإصابة ببكتيريا الإيكولاي بدأ في التناقص بشكل تدريجي".

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC" مصر"، إنه من المنتظر خروج جميع الحالات من المستشفيات بنهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع القادم، مؤكدا أن "الأمور مستقرة تمامًا في أسوان".

وأشار إلى أن الإصابات تركزت في منطقتين فقط، قائلا:"عايز أربط الموضوع ببعض العادات والتقاليد الخاصة بالمولد النبوى لأن الحالات ظهرت بعد المولد النبوي مباشرة".

ونوه إلى فحص جميع محطات المياه في أسوان بعد انتشار شائعات حول تلوث المياه، مؤكدا أن نتائج الفحص أكدت سلامة 107 محطات منذ اليوم الأول.

وأوضح أن قريتي أبو الريش ودراو تتغذيان بمياه الشرب من محطتين منفصلتين تماما، موضحا أن ذلك يؤكد عدم وجود علاقة بين المياه وحالات الإصابة.

ولفت إلى تطوير محطات المياه التي تغذي القريتين، إلى جانب محطات المحافظة من خلال وضع نظام حقن آلي للكلور لمنع التدخل البشري، مضيفا أنه يجري سحب عينات من المياه على مدار الساعة؛ للتأكد من مطابقتها.

وأشار إلى أن حالات التردد الناتجة عن تأثير بعض العوامل النفسية انخفضت بشكل كبير، قائلا: "عدد الحالات انخفض وتقريبا لم يعد يوجد هناك من يدخل المستشفيات".