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ضبط 6 أشخاص حال تنقيبهم عن الآثار في القاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 1:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 1:12 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 6 أشخاص حال تنقيبهم عن الآثار في القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المُشار إليه، وضبط 6 أشخاص "اثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وعُثر على حفرة بقطر 1.5 متر وعمق 10 أمتار، وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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