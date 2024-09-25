أعلن حرس الحدود السعودي يوم الثلاثاء إحباط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة قبل دخولها البلاد.



وقال حرس الحدود السعودي في بيان "إن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان أحبطت تهريب 16.8 كغ من مادة الحشيش المخدر و22350 قرصا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي".

وأوضحت قوات حرس الحدود أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية السعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.



من جهتها، قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إنها تمكنت من تنفيذ عمليتين أمنيتين في الرياض والباحة أسفرتا عن منع ترويج 447750 قرصا محظورا وكمية من الحشيش المخدر.



كما ألقت المديرية القبض على مخالف لنظام أمن الحدود يحمل الجنسية الإثيوبية في محافظة المخواة بمنطقة الباحة لترويجه مادة الحشيش المخدر، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.