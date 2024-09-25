 استطلاع: غالبية الألمان يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم الشخصي - بوابة الشروق
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استطلاع: غالبية الألمان يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم الشخصي

برلين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 10:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 10:55 ص

يشعر غالبية الألمان بالقلق بشأن مستقبلهم الشخصي، بحسب استطلاع حديث للرأي.
وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، ذكر 69% من الألمان أنهم قلقون بشأن مستقبلهم، وبلغت نسبة القلق بين النساء 74%.
وبحسب الاستطلاع الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ذكر 30% فقط من الألمان أنهم غير قلقين بشأن المستقبل.

وكان القلق الأكبر لدى الألمان يتعلق بالصحة والرعاية (69%)، وتطورات الأسعار (61%)، والرعاية في الشيخوخة (52%).
ويمثل الموضوع الأخير على وجه الخصوص قلقا بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما (68%).
وشمل الاستطلاع، الذي أجري بمناسبة يوم المستهلك الألماني الموافق اليوم الأربعاء، 1002 شخص في مطلع سبتمبر الجاري.

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