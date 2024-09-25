استطلاع: غالبية الألمان يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم الشخصي

يشعر غالبية الألمان بالقلق بشأن مستقبلهم الشخصي، بحسب استطلاع حديث للرأي.

وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، ذكر 69% من الألمان أنهم قلقون بشأن مستقبلهم، وبلغت نسبة القلق بين النساء 74%.

وبحسب الاستطلاع الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ذكر 30% فقط من الألمان أنهم غير قلقين بشأن المستقبل.

وكان القلق الأكبر لدى الألمان يتعلق بالصحة والرعاية (69%)، وتطورات الأسعار (61%)، والرعاية في الشيخوخة (52%).

ويمثل الموضوع الأخير على وجه الخصوص قلقا بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما (68%).

وشمل الاستطلاع، الذي أجري بمناسبة يوم المستهلك الألماني الموافق اليوم الأربعاء، 1002 شخص في مطلع سبتمبر الجاري.