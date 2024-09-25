اكتسح ليفربول نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من كاس الرابطة الإنجليزية.

تقدم وست هام يونايتد بهدف بالنيران الصديقة في الدقيقة 21 سجله كوانساه لاعب ليفربول في مرماه.

وأدرك ديوجو جوتا التعادل لليفربول في الدقيقة 25 من رأسية رائعة، قبل أن يسجل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 49 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ودخل محمد صلاح للمباراة كبديل في الدقيقة 59، ليسجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 74 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة 3-0 للريدز.

وشهدت الدقيقة 76 تعرض لاعب وست هام إيدسون ألفاريز للطرد، ليكمل الضيوف المباراة بـ 10 لاعبين.

حاول وست هام تقليص الفارق، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح، لينجح ليفربول في تسجيل هدفين الرابع والخامس عن طريق جاكبو في الدقيقتين 90، 93 وتنتهي المباراة بفوز الريدز بنتيجة 5-1.