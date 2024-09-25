محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى بنبان والرقبة بمركز دراو

تابع إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتائج الزيارة التي قام بها اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمرافقة السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل لتفقد الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى بنبان والرقبة بمركز دراو.

وأثناء الجولة التي شارك فيها المهندس حسن مصطفى، نائب رئيس شركة المقاولون العرب، وجابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية، فضلاً عن عدد من العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية بدراو، أوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه وفقاً للتنسيق مع محافظ أسوان تم اتخاذ إجراءات سريعة لاستكمال هذا المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لإدخال خدمات الصرف الصحي لعدد 50 ألف مواطن ومواطنة داخل 5 قرى وهي بنبان قبلي وبحري والرقبة الشرقية والغربية، بالإضافة إلى قرية المنصورية. مشيراً إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطة للمعالجة بطاقة 7/10 آلاف م³/ يوم، بجانب إنشاء 7 محطات رفع، فضلاً عن شبكات وخطوط طرد بإجمالي 76 كم.

ويذكر أن قرية الرقبة وبنبان تعرض أهلها للاحتجاز داخل المستشفيات بعد إصابتهم بنزلات معوية، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن السبب قد يكون تلوث المياه. وعلى خلفية ذلك، أعلن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي عقد أمس أن مياه الشرب سليمة ومطابقة للمواصفات، وأن السبب في النزلات المعوية التي أصيب بها الأهالي نتيجة "بكتيريا الإشريكية القولونية"، وهي بكتيريا تصيب الجهاز الهضمي وتتسبب في أعراض القيء والمغص والنزلات المعوية.