ترامب يتهم إيران بالتخطيط لاغتياله: هناك تهديدات كبيرة على حياتي

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اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إيران بأنها تخطط "لاغتياله"، وذلك بعدما أعلن فريق حملته الانتخابية أن أجهزة المخابرات الأمريكية حذرته من تهديدات "حقيقية ومحددة" من قبل طهران.

ونشر ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيل" منشورا قال فيه: "تهديدات كبيرة على حياتي من قبل إيران. الجيش الأمريكي بأكمله يراقب وينتظر"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "لقد اتخذت إيران خطوات لم تنجح، لكنها ستحاول مجددا... أنا محاط برجال وبنادق وأسلحة أكثر مما سبق لي أن رأيت".

وفي وقت سابق، قالت حملة المرشح الجمهوري إن مسئولين في المخابرات قدموا له إفادة الثلاثاء عن تهديدات إيرانية لاغتياله.

وذكرت الحملة في بيان: "أطلع مكتب مدير المخابرات الوطنية الرئيس ترامب في وقت سابق اليوم على تهديدات حقيقية ومحددة من إيران لاغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".

وأفادت الحملة بأن مسئولي المخابرات أوضحوا أن التهديدات الإيرانية "تصاعدت في الأشهر القليلة الماضية"، وأن مسئولي الحكومة الأمريكية يعملون على حماية ترامب وضمان عدم تأثر الانتخابات.

من جهتها، نفت إيران في السابق مزاعم الولايات المتحدة بالتدخل في الشئون الأمريكية. ولم ترد البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق.

وأقر متحدث باسم مكتب مدير المخابرات الوطنية بتقديم إفادة الثلاثاء، لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل.