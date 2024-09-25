قالت مصادر مطلعة إن كينيا تجري محادثات للحصول على قرض بقيمة 5ر1 مليار دولار من أبوظبي للمساهمة في سد العجز في ميزانيتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الفائدة على القرض ستكون في حدود 2ر8%، وهو ما يقل عن سعر العائد السائد على سندات الخزانة الكينية.

وقالت المصادر إن التفاصيل النهائية للاتفاق ما زالت محل نقاش وقد تتغير بعض الشروط.

يذكر أن العائد على سندات الخزانة الكينية الدولية أجل 2031 بلغ 723ر9% بعد تراجعه اليوم بمقدار 21 نقطة أساس.

يذكر أن حكومة إمارة أبوظبي في إطار دعمها للدول الأفريقية خلال السنوات الأخيرة قدمت سلسلة من حزم التمويل بما في ذلك 35 مليار دولار إلى مصر في وقت سابق من العام الحالي.

وتحتاج كينيا التي تنتظر دفعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 600 مليون دولار بشدة إلى تمويلات خارجية.

وارتفع عجز الميزانية الكينية إلى 3ر4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، في حين كانت التقديرات الأولية 3ر3% من إجمالي الناتج المحلي. ولتمويل هذا العجز حصلت الحكومة على قروض خارجية بقيمة 8ر2 مليار دولار وقروض محلية بقيمة 2ر3 مليار دولار تقريبا.