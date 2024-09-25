المكسيك توافق على سيطرة الجيش على الحرس الوطني رغم الانتقادات

أقر مجلس الشيوخ المكسيكي إصلاحا دستوريا اليوم الأربعاء يمنح الجيش السيطرة على الحرس الوطني الذي يقوده مدنيون، على الرغم من انتقادات نشطاء حقوق الإنسان.

وجاء القرار، الذي أيده 86 من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 128 عضوا، على الرغم من مخاوف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أنه تم اتهام جنود بشكل متكرر في الماضي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي منشور على موقع "اكس"، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إبعاد الحرس الوطني عن السيطرة المدنية ووضعه تحت قيادة الجيش "قد يزيد من خطر انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تشمل التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء".

وكانت محاولة لدمج الحرس الوطني في الجيش قد فشلت في العام الماضي بسبب مخاوف دستورية.

يذكر أن الحرس الوطني، الذي كان تحت سيطرة وزارة الأمن العام في السابق، مسؤول عن مكافحة عصابات المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وقد تم إنشاء الحرس الوطني كقوة شرطة مدنية في عام 2019، لتحل محل الشرطة الاتحادية، التي كانت تعتبر فاسدة للغاية.