أمريكا تطلق مبادرة مع 12 من حلفائها في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ

ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، أن الولايات المتحدة، ستطلق مبادرة مع 12 على الأقل من حلفائها في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان؛ لمعالجة قيود سلاسل توريد الأسلحة.

وأدلى جيديدياه رويال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشئون الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بتلك التصريحات، خلال خطاب مغلق، في مؤتمر صناعة الدفاع بين أمريكا وتايوان في فيلادلفيا، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية، نقلا عن شخص حضر الحدث، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر التقرير، أن الولايات المتحدة سترأس اجتماعا افتتاحيا للشراكة في هاواي خلال أسبوعين.

وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن تعمل المبادرة على تعزيز التعاون مع حلفاء أمريكا، بما في ذلك تايوان لمعالجة نقاط الضعف في القدرة على إنتاج الأسلحة.

وكان بيان صادر عن المعهد الأمريكي في تايوان، وهو السفارة الفعلية للولايات المتحدة في تايبيه، قد ذكر إن بعثة تجارية لتطوير المسيرات الأمريكية بصدد استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز وتوسيع الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان، قوله إن البعثة، التي نظمها المعهد الأمريكي في تايون، بالتعاون مع إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، تقوم حاليا بزيارة لتايوان في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر.