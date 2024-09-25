دمياط تكشف حقيقة تلوث المياه في بعض المناطق بالمحافظة

أكد الدكتور عمرو حنفي، المتحدث الرسمي لمحافظة دمياط، أن مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة آمنة تمامًا، ومطابقة للمواصفات القياسية، وتخضع لرقابة مستمرة من فرق فنية متخصصة، لافتًا إلى أنه لا توجد أي حالات مرضية بالمستشفيات بسبب تلوث مياه الشرب.

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة دمياط، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات حول تلوث مياه الشرب في بعض المناطق بمحافظة دمياط.

وتابع: "نثق في وعي المواطنين، وعدم انسياقهم وراء مثل هذه الشائعات، التي لا تستند إلى أي حقائق، أو معلومات صحيحة، وتهدف إلى إثارة البلبلة".

وأكد أن محافظة دمياط تضع صحة المواطنين على رأس أولوياتها، وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على استدامة جودة مياه الشرب، في إطار حرصها على توفير حياة كريمة لجميع أبنائها.

وناشد حنفي، وسائل الإعلام، توخي الحذر في تناول أي معلومات، والتأكد أولاً من صحتها من خلال مصادرها الرسمية قبل نشرها إعلاءً للمصلحة الوطنية.