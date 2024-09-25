رئيس استئناف القاهرة يبحث مع وفد الغرفة التجارية الألمانية تبادل الخبرات في التحكيم الدولي

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بحث المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، سبل تعزيز التعاون مع وفد الغرفة التجارية الألمانية بهامبورج في إجراءات التحكيم الدولى.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار محمد نصر رئيس المحكمة والمستشار علي الهواري رئيس المكتب الفني بالمحكمة والمستشارين سامح عثمان وجيهان البطوطي عضوي المكتب الفني بالمحكمة لوفد الغرفة التجارية الألمانية، بغرض تبادل الخبرات الدولية في مجال التحكيم بين مصر وألمانيا.

وتضمن اللقاء بحث إجراءات التقاضي في الدعاوى التجارية ودعاوى التحكيم، بجانب عرض ما تقوم به المحكمة لتسهيل إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.

وفي نهاية اللقاء سلم المستشار محمد نصر درع محكمة الاستئناف لرئيس الوفد، بينما أهدى الوفد هدية تذكارية لرئيس محكمة الاستئناف.