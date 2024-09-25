رئيس الحكومة في رسالة للمواطن: ثق أننا نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الأزمات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتأثر بالتوترات في الدول المحيطة، مشيرًا إلى أن المنطقة تعد من أهم المناطق في إنتاجية الزيت والبترول.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء: «كل يوم نتحسب ونقول يارب، لسة مازال سعر البترول مستقرًا، لكننا نتحوط لو حصلت حاجة شاملة وأكبر تأثير على المنتجات البترولية».

وأشار إلى اتخاذ الدولة إجراء بالتحوط وشراء حجم من المنتجات البترولية؛ لتأمين الاحتياجات حال حدوث زيادة في الأسعار العالمية، ومنع تحميل الدولة والمواطن أعباء إضافية.

وناشد المواطنين التفكير واستيعاب الأخبار التي يقرؤونها على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: «أطلب من المواطن في المرحلة الصعبة دي إننا نقرأ الأخبار ونستوعب هل الخبر منطقي ومعقول أم مقصود به بلبلة».

وأكمل في رسالته للمواطن: «المواطن لازم يكون واثق في هذه المرحلة إننا نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الأزمات، اللي كل يوم بيزيد فوقها أعباء وتحديات جديدة، والمستهدف إننا نحافظ على الدولة وأمانها واستقرارها وثباتها وقدرتها إنها تعدي».