المنتدى الوطني لحزب القراصنة التشيكي يصوت على مغادرة الحكومة

من المقرر أن يصوت المنتدى الوطني التابع لحزب القراصنة التشيكي بشأن ما إذا كان يجب على الحزب مغادرة الحكومة عقب عزل رئيسه من مناصبه الحكومية.

وفاقم إعلان رئيس الوزراء بيتر فيالا أمس الثلاثاء، أنه سوف يقترح عزل رئيس حزب القراصنة إيفان بارتوش من منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التطوير الإقليمي، من أخطر أزمة حكومية منذ تولى فيالا المنصب، بحسب موقع راديو براغ إنترناشونال.

وشدد رئيس الوزراء فيالا على أن قراره بعزل بارتوش لعدم كفاءته لا يعني أنه يريد إنهاء اتفاق الائتلاف مع حزب القراصنة وقال إنه راض بشدة عن العمل مع وزيرين آخرين من الحزب وهما وزير الخارجية يان ليبافسكي ووزير التشريع ميكال شالومون.

غير أن حزب القراصنة يرى ذلك أنه بمثابة خرق لاتفاق الائتلاف وهناك دعوات متصاعدة للحزب لمغادرة الحكومة. وسوف يصوت المنتدى الوطني للحزب على المسألة عبر الإنترنت اعتبارا من 27 سبتمبر حتى 30 سبتمبر.