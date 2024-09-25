ضبط شخص متهم بتصنيع مستحضرات تجميل دون ترخيص داخل مسكنه في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص بتهمة إعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" داخل مسكنه في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) يقوم بإعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل "مجهولة المصدر" بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المعنية داخل محل سكنه الكائن بدائرة القسم.

تم استهداف محل سكنه المشار إليه وأمكن ضبطه، وعُثر داخل الشقة على (كمية من الخامات والأدوات المستخدمة في التصنيع، عبوات جاهزة للتعبئة، كراتين ورقية، واستيكرات). وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع (مالك مطبعة، مقيم بالجيزة) "تم ضبطه" وبحوزته (الزينكات الخاصة بمستحضرات التجميل بورشة خاصة به).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.