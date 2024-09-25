بشرى: زوجي رجل عملي والحب عنده أفعال

أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها الكبيرة بتصدر حفل زفافها التريند على خالد حميدة، مؤكدة أنها شاهدت حبا غير عادي من الجمهور.

وقالت إنها لن تلتفت إلى من انتقد حفل زواجها، فهي ترى أن ذلك مجرد حملات ممنهجة ضدها على السوشيال ميديا.

وأشارت بشري لـ"الشروق"، إلى أنه أحبت زوجها خالد ووافقت على الزواج منه لأنه شخص عملي بنسبة 100% ولا يتحدث في الرومانسية كثيرا ولكن الحب عنده أفعال ليس أقوال، وتتمنى أن تكمل معه الباقي من عمرها.

جدير بالذكر أن الفنانة بشرى وزوجها تعرضا للكثير من الانتقادات، فور الإعلان عن زواجهما بسبب فرق السن بينهما، وأيضًا لأن الفنان بشرى تزوجت أكثر من مرة.