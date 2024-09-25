 ضبط 38 ألف علبة سجائر بحوزة 3 أشخاص بقصد حجبها عن السوق في دمياط - بوابة الشروق
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ضبط 38 ألف علبة سجائر بحوزة 3 أشخاص بقصد حجبها عن السوق في دمياط

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 1:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 1:11 م

ضبط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن دمياط، 38 ألف علبة سجائر بحوزة 3 أشخاص بقصد حجبها في دمياط.

وتبين أن المتهمين كونوا تشكيل عصابى ضم سائق وعاملان، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا، وذلك حال تواجدهم بسيارة داخل مخزن غير مرخص بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة. وبحوزتهم (38000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض حجبها واحتكارها لبيعها بالسوق السوداء.

وياتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، والعمل على التصدي لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة والتصدى للإتجار فيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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