مجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية يناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

انعقد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية بمقر الجامعة بالقاهرة، برئاسة الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والمشرف على الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية

وبدأ المجلس، بالتهنئة بفوز الجامعة بالمركز الرابع على مستوى الجامعات التكنولوجية بأسبوع شباب الجامعات التكنولوجية.

وافق المجلس، على تنفيذ ورشة تدريبية مجانا بورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة؛ لتدريب 40 طالبا على برامج الآلية الصناعية والميكاترونكس والأوتوترونكس بالتعاون مع شركة Smart Syst.

كما وافق المجلس، على اعتماد الخطة الدراسية للعام الجامعي 2024/ 2025 على أن يتضمن الجدول الدراسي للكلية ساعات موحدة للأنشطة الطلابية والدورات التدريبية للبرامج.

ووافق المجلس، على مقترح هيئة سكك حديد مصر، فيما يخص تدريب طلاب المدارس والكلية التكنولوجية بالفيوم.

وأحيط مجلس الجامعة، علماً بقبول 134 طالبا من طلاب المدرسة الفنية بالقاهرة بالكلية التكنولوجية بالقاهرة (تنسيق داخلي)، وقبول 17 طالبا من طلاب مجمع أبو غالب بالكلية التكنولوجية بالقاهرة.

وناقش المجلس، اعتماد تشكيل لجنة فحص أوراق طلاب التحويل من البرامج المناظرة بالكليات التكنولوجية بالقاهرة، ومراجعة اللوائح الدراسية بتلك الكليات واعتماد معايير القبول.



كما ناقش المجلس الموقف الحالي المبني P بالكلية التكنولوجية الألمانية بأسيوط من تأهيل ورفع كفاءة لزيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب للمحاضرة الواحدة إلى 200 طالب.

واختتم المجلس، جدول أعماله بالاستعدادات للعام الدراسى للعام الجامعي 2024 /2025، واستقبال الطلاب والإرشاد والتوعية بالبرامج وطبيعة الدراسة.

جدير بالذكر أن جامعة مصر التكنولوجية الدولية هي إحدى مشروعات صندوق تطوير التعليم، والتي تعد استدامة لمشروع المجمعات التكنولوجية التي أنشأها الصندوق بكل من مجمع الأميرية والفيوم وأسيوط وأبو غالب، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء الجامعة كهيئة مستقلة ومقرها مجمع الأميرية للتعليم التكنولوجي بالقاهرة، ويشرف صندوق تطوير التعليم عليها، وتخضع لوزارة التعليم العالي كجامعة تكنولوجية تحقق قيمة مضافة إلى الجامعات التكنولوجية المصرية التي أنشأتها وزارة التعليم العالي وهم 10 جامعات تكنولوجية.