القابضة لمياه الشرب: مياه الشرب في مصر آمنة على سلامة المواطنين من جميع المحطات وحتى وصولها إلى المستهلك

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان، أن مياه الشرب في مصر آمنة على سلامة المواطنين من جميع المحطات وحتى وصولها إلى المستهلك.

وقال المهندس رسلان، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، إن هناك رسائل من أشخاص غير مصريين يحاولون فيها ترويج شائعات أن مياه الشرب ملوثة، مؤكدا أن مياه الشرب سليمة بنسبة 100% وجودتها عالية.

وأضاف أن مصر بها 25 شركة تابعة للشركة القابضة تنتج يوميا 25 مليون متر مكعب من المياه، لافتا إلى أن كل محطة مياه في مصر تحتوي على معمل خاص بها، بالإضافة إلى وجود حوالي 5 آلاف كيميائي ومعامل مركزية لمراجعة جودة وصلاحية المياه.

وأشار رئيس الشركة إلى وجود فرق تقوم بعمليات مسح في جميع محطات المياه، للتأكد من جودتها وسلامتها، مؤكدا أن مياه أسوان لديها جودة عالية وسليمة وصحية بنسبة 100% .. مشيرا إلى أن كل المدن و1000 قرية مغطاة بالصرف الصحي وسيتم استكمال الباقي من خلال مبادرة "حياة كريمة".

وأكمل أنه يتم أخذ 6 ملايين عينة سنويًا للتأكد من جودة المياه بشكل يومي، مع وجود محطات يتم أخذ عينات منها كل ساعتين لضمان صلاحية المياه، كما أنه في حالة اكتشاف أي عيب في إحدى محطات المياه، يتم وقف ضخ المياه منها فورًا لضمان سلامة المياه المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يجري يوميا أخذ عينات من أجل التأكد من سلامة مياه الشرب، كما أن وزارتي الصحة والري تشتركان معنا في الكشف والتأكد من جودة المياه وسلامتها.

ونفى المهندس رسلان، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر رسائل أخرى، بشأن مياه الشرب في مصر على أنها ملوثة، مضيفا أن مياه الشرب سليمة بنسبة 100%، ولا يوجد مجال للشك إطلاقا لوجود أي تلوث في مياه الشرب.