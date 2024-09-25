وزير الخارجية يشدد على أهمية تفادي انزلاق المنطقة لحرب إقليمية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيد "ونستون بيتيرز" وزير خارجية نيوزيلندا، على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المُنعقدة بنيويورك.

وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع مصر ونيوزيلندا، لاسيما وأن العام الجاري يشهد مرور ٥٠ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

تم التباحث حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى الزيارات رفيعة المستوى التي قام بها الجانب النيوزيلندي إلى مصر مؤخراً، ومن بينها زيارة وزير الخارجية النيوزيلندي، وكذلك انعقاد الجولة السادسة من آلية المشاورات السياسية بالقاهرة، وأكد أهمية مواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية تحقيقاً للمصالح المشتركة للبلدين.

من ناحية أخرى، أطلع الوزير عبد العاطي نظيره النيوزيلاندي على التطورات في المنطقة، مؤكداً ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحذر من اتساع نطاق الصراع والمواجهات على ضوء التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان، وشدد على أهمية تفادي انزلاق المنطقة لحرب إقليمية.