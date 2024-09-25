ألمانيا تخصص 70 مليون يورو لتوفير التدفئة والكهرباء بأوكرانيا في فصل الشتاء

تعتزم وزارة التنمية الألمانية تعزيز الدعم المخصص لتوفير التدفئة والطاقة الكهربائية في أوكرانيا خلال فصل الشتاء المقبل.

وحسبما أعلنت الوزارة في برلين، سيتم تخصيص 70 مليون يورو لهذا الغرض، لتزويد المدن والبلديات الأوكرانية بمحطات تدفئة صغيرة، وأنظمة مراجل (للتدفئة) ومولدات وأنظمة طاقة شمسية. وأجرت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني مناقشة حول هذه المبادرة اليوم الأربعاء.

من جانبها، قالت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه إن "روسيا تريد من خلال هجماتها على إمدادات الطاقة، إنهاك الأوكرانيين وطردهم"، وأردفت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" نحن ندعم أوكرانيا في إعادة بناء إمدادات الكهرباء بشكل لامركزي، لأن ذلك لن يتيح لروسيا أن تدمرها بسهولة".

وأدت الهجمات الكبيرة التي شنتها روسيا على محطات الطاقة وخطوط الكهرباء في أوكرانيا خلال الشهور الماضية إلى تدمير 80٪ من محطات التدفئة وأكثر من ثلث محطات الطاقة المائية، وفقًا لما ذكرته وزارة التنمية الألمانية.

وتفترض وزارة الطاقة الأوكرانية أنه على الرغم من جهود الإصلاح، فإنه لن يكون هناك مفر من حدوث انقطاعات كبيرة في الكهرباء خلال الشتاء.





