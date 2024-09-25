فلكلور واستعراض تراثي على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

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شهد المسرح الصيفي بقصر ثقافة محافظة بورسعيد، عرضا فنيا لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، قدمت خلاله مجموعة متنوعة من الرقصات المستوحاة من التراث والفلكور الشعبي الأصيل لمدينة بورسعيد الباسلة، وذلك على أنغام الفرقة المصاحبة وآلة السمسمية.

يأتي ذلك من خلال تصميم وتدريب الكابتن محمد حسن صالح.

وبدأت الفرقة بآداء استعراض "ياطير يا رمادي"، تلاها تابلوه الصياد،

ثم شباب البحر، الخلالة، آه ياللي، واختتمت الفرقة فقراتها بتابلوه السمسمية، وسط حضور جماهيري كثيف بساحة قصر ثقافة بورسعيد.

يأتي ذلك تحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبدالله وفرع ثقافة بورسعيد، بإشراف رانيا محمد شريف مدير القصر.