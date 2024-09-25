 زيلينسكي يؤكد لمجلس الأمن الدولي أن أوكرانيا ستهزم روسيا - بوابة الشروق
الأربعاء 25 سبتمبر 2024 4:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

زيلينسكي يؤكد لمجلس الأمن الدولي أن أوكرانيا ستهزم روسيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 3:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 3:38 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجلس الدولي إن بلاده ستخرج منتصرة وستطرد الغزاة الروس بشكل كامل.

وقال "في يوم من الأيام في هذه القاعة، سيقال بالتأكيد إن حرب روسيا ضد أوكرانيا انتهت. لم يتم تجميدها ولم يتم فرضها ولم يتم نسيانها، ولكن انتهت حقا".

وتابع "وهذا سيحدث، ليس لأن شخصا أصيب بالتعب من الحرب، وليس لأن شخصا قايض شيئا ما مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. ستنتهي حرب روسيا ضد أوكرانيا لأن ميثاق الأمم المتحدة سينجح. يجب أن ينجح. حقنا الأوكراني في الدفاع عن النفس يجب أن ينتصر".

وعقد مجلس الأمن اجتماعا على هامش النقاش العام بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبينما كان زيلينسكي يتحدث، تصفح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا وثائقه بشكل واضح ونظر إلى هاتفه المحمول.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك