حزب المؤتمر: التحالف الوطني ذراع تنموي للدولة المصرية وركيزة أساسية لتنمية المجتمع

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أصبح ذراعًا تنمويًا للدولة المصرية، يهدف في المقام الأول إلى توحيد الجهود المبذولة، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تستهدف الفئات البسيطة. وقد نجح التحالف بصورة كبيرة في تحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أن التحالف الوطني أصبح ركيزة أساسية ومحورية في دعم جهود تنمية المجتمع المصري، ونجح في أن يصبح تجربة مصرية فريدة في العمل الأهلي يُحتذى بها، ويمكن نقلها للدول الإفريقية والنامية للاستفادة منها. كما أصبح آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية في شهر سبتمبر عام 2021، والتي تعمل في المقام الأول على تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصري.

وأشار غنيم إلى أن التحالف الوطني يستهدف تحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال العمل بشكل أكثر تنسيقًا بين المؤسسات، اتساقًا مع الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة. وقد نجح في تشكيل قاعدة بيانات ضخمة قادرة على وصول الدعم لكل المستحقين وأن يصل إلى الفئات الأولى بالرعاية.