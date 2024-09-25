 وكيل صحة القليوبية يتابع سير العمل بمركز طب الأسرة في قرية نوى بشبين القناطر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكيل صحة القليوبية يتابع سير العمل بمركز طب الأسرة في قرية نوى بشبين القناطر

محمود عواد:
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 2:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 2:45 م

تفقد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مركز طب الأسرة بقرية نوى التابعة لإدارة شبين القناطر، والمدرج ضمن مبادرة حياة كريمة.

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم على المتابعة المستمرة بسير العمل داخل المنشآت الصحية وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

واطمأن وكيل الوزارة، على تواجد الطاقم الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات وكذلك أدوية الطوارئ وتدريب الطاقم الطبي على أعمال الطوارئ بالمركز.

ووجه وكيل الصحة، بضروره تقديم الخدمات الطبية الخاصة بمبادرة بداية لجميع المترددين على المركز ورفع مؤشرات الآداء الخاصة بها، كما تم عمل استبيان عشوائي والاتصال ببعض المستفيدين من المبادرة للاطمئنان على مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

كما تأكد وكيل الصحة من انتظام سير العمل بكل الأقسام العلاجية والوقائية، وانتظام حركة الطعوم وكذلك العمل بمكتب الصحة وتسجيل المواليد والوفيات.

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