زيلينسكي: بوتين يرغب في إجبار الأوكرانيين على الاستسلام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة خلال النقاش رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحاول إنهاك الأوكرانيين من خلال تركهم "في الظلام والبرد هذا الشتاء".

وأضاف زيلينسكي، لقادة العالم الذين تابعوا كلمته التي استمرت 20 دقيقة "بما أن روسيا لا تستطيع هزيمة مقاومة شعبنا في ساحة المعركة، يبحث بوتين عن طرق أخرى لكسر الروح الأوكرانية. ومن بين أساليبه استهداف البنية التحتية للطاقة لدينا".

وتابع أن روسيا دمرت جميع محطات الطاقة الحرارية في أوكرانيا و"جزءا كبيرا" من قدرة الطاقة الكهرومائية في البلاد. وبشكل إجمالي، ألحقت روسيا أضرارا بنحو 80% من البنية التحتية للطاقة.

وأوضح زيلينسكي: "هكذا يستعد بوتين لفصل الشتاء: على أمل تعذيب الملايين من الأوكرانيين والأسر العادية والنساء والأطفال والمدن والقرى العادية. يريد بوتين أن يتركهم في الظلام والبرد هذا الشتاء، وأن يجبر أوكرانيا على المعاناة والاستسلام".