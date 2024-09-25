حفل لفرقة الخان في قبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر حفلاً جديداً لفرقة "الخان" في الثامنة مساء غدٍ الخميس، وذلك ضمن برنامج العروض التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي دسوقي في مراكز الإبداع التابعة له.

تقدم الفرقة بقيادة الفنان فادي المغربي مجموعة من الأغانى المصرية والعربية لكبار المطربين، ومنها "عرباوي" لمحمد رشدي، و"رمش عينه" لمحرم فؤاد، و"أما براوة" لنجاة الصغيرة، و"بتسأل ليه عليا" لفايزة أحمد، و"مالي" لوردة.

تأسست فرقة "الخان" عام 2015 وتضم مجموعة من الأصوات الشابة من جميع الأعمار، لإحياء التراث الغنائي والموسيقى المصري والعربي، وأقامت عدداً من الحفلات منذ تأسيسها في العديد من المراكز الثقافية منها: معهد الموسيقى العربية، ومراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية.

وتتكون من 10 أعضاء يعزفون على مختلف الآلات الموسيقية مثل: القانون، والعود، والناي، والكمان، والرق، والطبلة، إلى جانب الآلات الحديثة المعاصرة مثل: البيز، والكيبورد، والدرامز.