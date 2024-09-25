الصين تدعو مجلس الأمن إلى بذل المزيد من الجهود نحو مفاوضات السلام في أوكرانيا

حث وزير الخارجية الصيني وانج يي مجلس الأمن الدولي على بذل المزيد من الجهود نحو مفاوضات السلام في أوكرانيا.

وقال وانج في اجتماع رفيع المستوى للمجلس، الذي حضره أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "الأولوية الملحة هي الالتزام بالمبادئ الثلاثة: عدم توسيع ساحة المعركة، وعدم تصعيد القتال، وعدم استفزاز أي طرف".

كما أكد حياد بكين، قائلا: "الصين ليست مسببة لأزمة أوكرانيا، ولا نحن طرف فيها". وأضاف: "نستمر في التواصل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا".



وأشار إلى أن "زيادة الأسلحة المرسلة إلى ساحات القتال تجعل من الصعب تحقيق وقف إطلاق النار". ودعت الصين المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود نحو وقف مبكر لإطلاق النار ومن ثم تحقيق سلام وأمن دائمين للمنطقة.