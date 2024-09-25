اليابان تبدأ تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية غدا

من المقرر أن تبدأ اليابان في تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المتوقفة عن العمل، للمرة التاسعة غدا الخميس.

وأعلن نائب الوزير الأول لتنسيق سياسة الحكومة في كوريا الجنوبية، كيمجونج-مون عن هذا الموعد، خلال إفادة صحفية في سول اليوم الأربعاء، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأضاف أن سول ستراقب بدقة البيانات بشأن تصريف المياه ومستوى التريتيوم في تلك المياه، كما فعلت في المناسبات الأخرى.

وشدد على أن سول ستبذل ما بوسعها لضمان صحة وسلامة الشعب الكوري الجنوبي من خلال التحقق والتأكد من الظروف التي تحيط بتصريف المياه.

وتابع كيم أنه حتى لو فكرت دول أخرى في تخفيف القيود المفروضة على واردات الأسماك اليابانية، فإن الحكومة الكورية الجنوبية لن تفكر في القيام بذلك، مؤكدا أنها لن تتهاون عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة المواطنين.

يذكر أنه منذ أول تصريف للمياه في 24 أغسطس العام الماضي، أطلقت شركة طوكيو الكتريك باور، المشغلة لمحطة فوكوشيما حوالي 62 ألفا و600 طن من مياه الصرف الصحي في المحيط في ثماني مناسبات.