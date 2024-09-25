رومانيا توقع اتفاقا للحصول على قرض من أمريكا لتمويل الانفاق الدفاعي

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توقع رومانيا اليوم الأربعاء، اتفاقا مع الولايات المتحدة للحصول على قرض بقيمة 920 مليون دولار لتمويل مشتريات معدات الدفاع والاستثمار في إنتاج الذخيرة المحلية، فيما تسعى البلاد لتعزيز أمنها وسط الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا المجاورة.

وبحسب وثيقة نشرتها وزارة العدل على موقعها الإلكتروني، ستستخدم وزارة الدفاع نحو 700 مليون دولار من أجل "عمليات استحواذ معينة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف تسحب وزارة الاقتصاد المبلغ المتبقي وهو 220 مليون دولار لدعم الاستثمارات في شركة "روم ارم" الرومانية الحكومية المتخصصة في انتاج الذخيرة.