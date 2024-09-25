 الاتحاد السكندري يهزم الكويت الكويتي ويتوج بكأس الوحدة لكرة السلة - بوابة الشروق
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الاتحاد السكندري يهزم الكويت الكويتي ويتوج بكأس الوحدة لكرة السلة

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 7:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 7:25 م

توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأربعاء، بلقب النسخة الأولى من بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 106 - 66، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية لبطولة الوحدة الدولية.

وأنهى فريق الاتحاد السكندري الشوط الأول من المباراة النهائية لبطولة الوحدة الدولية، متقدمًا بنتيجة 46 - 35 أمام نظيره الكويت الكويتي.

ومن المقرر أن يشارك فريق الاتحاد في البطولة العربية لكرة السلة، المقرر إقامتها في مدينة الإسكندرية خلال الفترة بين 1 و 12 أكتوبر الجاري.


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