تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي هدد باغتيال نتنياهو

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، إنها اعتقلت مواطنا لها هدد باغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان، إنها اعتقلت رجلا بالأربعينيات من عمره من سكان مستوطنة كريات جات (جنوب)، بعدما دخل مركز الشرطة وقال للضباط إنه ينوي "اغتيال نتنياهو"، وذلك عشية رأس السنة العبرية (الاثنين الماضي).

وأضافت أن "المشتبه به أوضح للضباط أنه كان ينوي شراء مسدس وإطلاق النار على رئيس الوزراء ثلاث مرات".

وجرى اعتقال المشتبه به على الفور، وخضع للتحقيق قبل أن يودع السجن، فيما مددت المحكمة فترة احتجازه بناء على طلب الشرطة، وفقا للبيان.

وذكرت أن النيابة ستقدم لائحة اتهام ضده في إجراء معجل، مع طلب استمرار احتجازه حتى انتهاء الإجراءات.

ولم تكشف الشرطة عن اسم المشتبه به ولا دوافعه، بينما لم يصدر تعليق من نتنياهو، الذي اعتاد التحذير من "تهديدات تستهدفه وأفراد عائلته".

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.