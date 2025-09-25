كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركفاه وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح في مدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن تنفيذ عملية استهداف ضد آلية عسكرية إسرائيلية في مدينة غزة.

وقالت في بيان مقتضب نشرته عبر قناتها على «تيلجيرام» قبل قليل: «كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفتي الياسين 105، وتوقع طاقمهما بين قتيل وجريح محيط المستشفى الأردني بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وصول 83 شهيدا و216 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب «قدس برس» اليوم الخميس.

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65 ألفا و 427 شهيدا و 167 ألفا و 376 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.