 فرنسا تحذر مواطنيها من فطر سام بعد مئات من حالات التسمم - بوابة الشروق
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فرنسا تحذر مواطنيها من فطر سام بعد مئات من حالات التسمم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:03 ص | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:03 ص

حذرت السلطات الصحية في فرنسا المواطنين من فطر عش الغراب السام اثر حدوث مئات من حالات التسمم.

ونصحت وكالة الصحة العامة في فرنسا جامعي عش الغراب بتوخي الحذر الشديد أثناء جمع الفطر، في الوقت الذي سجلت فيه الوكالة أكثر من 500 حالة تسمم منذ يوليو الماضي، زادت بصورة حادة خلال الاسبوعين الماضيين
حيث يزدهر موسم جمع فطر عش الغراب خلال فصل الخريف.

وقال متحدث باسم وكالة الصحة، وفقا لموقع (لوكال) الإخباري الأوروبي: "بعض الفطر السام مشابه تماما للأنواع الصالحة للأكل"، مشيرا إلى أن الفطر الضار يمكن أن يؤدي إلى القئ ومغص شديد بالمعدة خلال 12 ساعة، وقد يتطور إلى انخفاض في ضغط الدم وتقلصات في العضلات والتعرق ثم الهبوط الحاد.


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