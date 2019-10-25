القاهرة: المحافظ يتابع من غرفة إدارة الأزمات بالمنطقة الشرقية تحسبا لسقوط أمطار اليوم

افراد هيئة النظافة منتشرون لليوم الثالث على التوالي لكنس وتنظيف الشوارع



قال رئيس هيئة النظافة بمحافظة القاهرة، اللواء عادل ابو حديد، إن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال توجه إلي غرفة إدارة الأزمات بالمنطقة الشرقية، تحسبًا لسقوط أمطار اليوم، علاوة على أنه أجرى عدد من الجولات الميدانية على الأحياء التي تضررت من سقوط الأمطار اليومين، وللتأكد من رفع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ التي ضربت العاصمة وعدد من المحافظات

وأضاف أبو حديد، في تصريحات لـ" الشروق"، أن المحافظة على أتم الاستعداد بما يقارب من أكثر من ٨٠ سيارة لشفط المياه في حال سقوط أمطار محتملة على أحياء العاصمة، مشيرا إلى أن كل مسئولي المحافظة متواجدين ميدانيا في كافة الشوارع والميادين، حتى يكون هناك جاهزية لمواجهة الأزمة وإعطاء التوجيهات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار في حال سقوطها.

وأوضح أن جميع أفراد الهيئة منتشرون في اليوم الثالث على التوالي لكنس وتجريف، الشوارع الرئيسية والفرعية من بقايا آثار الأمطار التي خلفتها موجة الطقس السيئ التي ضربت العاصمة وكافة المحافظات، علاوة على رفع بقايا الطين بعربات الهيئة بهدف تنظيف الشوارع.

وأضاف أن أفراد الهيئة أيضًا سيقوموا بإزالة بؤر الأمطار الصغيرة وهذا دور رئيسي للهيئة، أما بؤر الأمطار الكبيرة فمتعلق رفعها بعربات الشفط والكسح التابعة للمحافظة، ولا مانع مع التدخل في رفع ومساعدة المحافظة في رفع تلك البؤر الكبيرة، موضحًا أن الهيئة ستعمل بكامل طاقتها اليوم في إزالة كافة تجمعات المياه التي خلفتها الأمطار في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأشار إلى أن مياه الأمطار تحولت إلى كتل من الطين بالشوارع، والذي عرقل دور الهيئة أمس الأول في تنظيف وكنس الشوارع، موضحًا أن دور الهيئة لن يتوقف فقط في مواجهة أزمة مياه الأمطار بل تعمل طوال اليوم النظافة العامة سواء كانت الجمع السكني أو النظافة العامة من الشوارع، عن طريق كنسها ورفع صناديق القمامة منها.

وأوضح أن الهيئة تقوم بالنظافة العامة في الـ 38 حيًا على مستوى العاصمة، علاوة على مساعدة شركات الصرف الصحي في المحافظة في حال طلب الهيئة في تنظيف بالوعات الصرف الصحي، موضحًا أن مياه الأمطار الغزيرة عرقلة دور الهيئة في ممارسة عملها الطبيعي في تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية بسسب تكتلات الطين التي خلفتها مياه الأمطار، علاوة على تسببها في تكدس الطرق وحدوث شلل تام في حركة المرور.