محمد محمود يجري جراحة الصليبي بعد 4 أيام

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تحدد بشكل مبدئي موعد إجراء محمد محمود لاعب الأهلي لجراحة الرباط الصليبي بعد إصابته بها للمرة الثانية خلال مران الفريق، مساء الأربعاء.

واتفق محمد محمود مع وكيل أعماله على حجز تذاكر السفر إلى ألمانيا يوم الأحد المقبل.

وسيخضع لاعب الأهلي لفحص طبي تحت إشراف الطبيب الألماني بعد وصوله بـ24 ساعة، قبل أن يجري الجراحة يوم الثلاثاء المقبل.

وأصيب محمد محمود بالرباط الصليبي في ركبتيه، علما بأنه تعرض لهذه الإصابة للمرة الأولى يوم 22 يناير الماضي في مباراة سموحة بالدوري.

ولم يلعب (محمود) بقميص الأهلي سوى مباراتي سموحة وبيراميدز، وذلك منذ انضمامه قادما من وادي دجلة مقابل 20 مليون جنيه.