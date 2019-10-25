ضبط 5 أطنان أحشاء حيوانات فاسدة في معمل لتصنيع اللحوم بالإسكندرية

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تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية خلال حملاتهم على الأسواق والمحلات لمكافحة جرائم الغش التجاري من ضبط صاحب معمل "بدون ترخيص" بحوزته خمسة أطنان أحشاء حيواني فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط مباحث التموين بالمديرية مفادها قيام صاحب معمل لتصنيع اللحوم "بدون ترخيص" بمنطقة الرمل شرق المدينة بحوزته كميات كبيرة من أحشاء الحيوانات بها تغير في الخواص الطبيعية.

بعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات تمت مداهمة المعمل حيث ضبط بداخله خمسة أطنان أحشاء حيوانات غير صالحة الاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.