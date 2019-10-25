تقرير: رودريجو مفاجأة قائمة البرازيل قبل مباراة الأرجنتين الودية

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الجمعة أن اللاعب البرازيلي الصاعد رودريجو جويس، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سيكون أهم مفاجآت قائمة المدير الفني لمنتخب البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" استعدادا لمواجهتي الأرجنتين وكوريا الجنوبي الوديتين يومي 15 و19 نوفمبر المقبل.

وتلتقي البرازيل مع الأرجنتين وديا منتصف الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت صحيفة "أ س" الإسبانية أن رودريجو لن يكون اللاعب الوحيد المنضم لقائمة تيتي من ريال مدريد، حيث سيكون اللاعبان ايدير ميليتاو وكارلو كاسميرو ضمن اللاعبين المنضمين أيضا من النادي الملكي لقائمة المنتخب البرازيلي "السامبا"، فيما يغيب نجمان أخران من الفريق عن هذه القائمة وهما مارسيلو وفينيسيوس جونيور.

وبذلك، سيحل رورديجو بديلا لفينيسيوس في تشكيلة منتخب السامبا خلال هاتين المباراتين، حسبما توقعت الصحيفة الإسبانية.

يذكر أن رودريجو خاض هذا الموسم ثلاث مباريات بقميص ريال مدريد، واحدة منها في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام جالطة سراي التركي، فيما كانت المباراتان الأخريان أمام كل أوساسونا ومايوركا في بطولة الدوري الإسباني "الليجا".