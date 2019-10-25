ورشة عمل للأخصائيين الاجتماعيين بالمنيا لنشر للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات

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نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء وتوجيه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ورشة عمل للأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس الثانوية والإعدادية لبناء قدراتهم في نشر التوعية بخطورة الإدمان والمخدرات داخل المدارس وحماية أبنائنا الطلاب.

حضر اللقاء 100 أخصائي اجتماعي للمدارس الثانوية والإعدادية بالمحافظة ويعقب الورشة زيارات للمدارس من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لنشر التوعية بخطورة الإدمان والمخدرات وتعميم الفائدة.

وقالت مارية نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة إن اللقاء يأتي ضمن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء بجميع محافظات الجمهورية، لرفع الوعي بقضية الإدمان وتعاطى المخدرات لدى جميع الفئات وخاصة الشباب والطلاب، مشيرة إلى أن هناك خطة تستهدف زيارة 100 مدرسة بالمحافظة خلال الفصل الدراسى الاول لنشر التوعية بخطورة الإدمان والمخدرات.

وقال بلال شعبان منسق صندق مكافحة وعلاج الإدمان إن اللقاء يأتي استكمالا لجهود الصندوق داخل المحافظة للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات لكافة المراحل العمرية، مشيرا إلى أن الورشة تضمنت تدريب عملي على آلية توعية الطلاب بخطورة المخدرات داخل المدارس وكيفية التعامل حال اكتشاف حالة إدمان وسط الطلاب، والخدمات التي تقدمها الدولة بالمجان لعلاج حالات إدمان المخدرات.