ارتفاع عدد المشتبه بهم في حادث مقاطعة «إيسيكس» البريطانية لـ3 أشخاص

تمكنت الشرطة في مقاطعة /إيسيكس/ البريطانية اليوم الجمعة من إلقاء القبض على شخصين آخرين لهم صلة بوفاة 39 شخصًا عُثر عليهم في وقت سابق داخل حاوية شاحنة بالمقاطعة.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية أنه في أعقاب إصدار أوامر بالاعتقال، ألقي القبض على رجل وامرأة (يبلغان من العمر 38 عامًا) من بلدة /وارينجتون/ بمقاطعة "تشيشير" الواقعة شمال غربي البلاد للاشتباه بتآمرهما للاتجار بالبشر وبصلتهما بتهم تتعلق بالقتل الخطأ لـ 39 شخصًا.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى ارتفاع حصيلة المشتبه بصلتهم بالحادث إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم سائق الشاحنة الذي ألقي القبض عليه على خلفية تهمة تتعلق بارتكاب جريمة قتل في الموقع الذي عثر فيه على الشاحنة في مدينة /جرايز/ بمقاطعة /إيسيكس/ خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس /الأربعاء/.

وتأتي عمليات الاعتقال الأخيرة وسط استعدادات تُتّخذ اليوم لإجراء فحص للجثامين التابعة لـ31 رجلا و8 سيدات يحملون الجنسية الصينية.