البلاستيك يمثل 99% من المخلفات فى البحر المتوسط

أكدت مؤسسة إيطالية معنية بحماية البيئة أن البلاستيك يمثل نسبة 99% من المخلفات الموجودة في البحر المتوسط.

وقدمت مؤسسة ليجابيانتى هذه البيانات خلال تقديم شبكة المراقبة والإدارة الساحلية للتعامل مع النفايات البحرية في البحر المتوسط ، وهو مشروع يموله الاتحاد الأوروبى في إطار برنامج يهدف للتعامل مع النفايات في البحر والاستفادة من التوجه المشترك للتعامل في هذا المجال.

وتم جمع بيانات مؤسسة ليجابيانتى خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين من مساحة 300 كيلومتر من البحر ووجدت أن اعلى نسبة نفايات توجد فى البحر التيرانى يليه البحر الادرياتيكى ثم البحر الأيونى.